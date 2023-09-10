Таку думку 24 Каналу озвучив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Він звернув увагу на той факт, що Вірменія анонсувала спільні військові навчання зі США.

До теми Одного разу ми прокинемось і побачимо, що Росії на Кавказі більше немає, – Пашинян

ОДКБ існує лише на папері

Володимир Дубовик підкреслив, що Нікол Пашинян розуміє, що будувати безпеку держави виключно на залежності від російських військ – це помилка.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було зрозуміло, що це вплине на відносини Кремля з іншими країнами, зокрема, з ОДКБ.

На саміт перших леді їде дружина Пашиняна та привозить гуманітарну допомогу. Військове навчання з американцями. Водночас російські війська лишаються на території Вірменії. Це серйозні ознаки того, що Росія втрачає цей простір, бо веде криваву війну проти України,

– вважає він.

Що заявив Пашинян: коротко