Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що росіяни гублять свій ключовий вплив на Кавказі. Уже запущений процес, у якому країни поступово відмовлятимуться співпрацювати з Росією.

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Росія втрачає Кавказ

Кавказ – геополітичне "черевце" Росії, за яке країна-терористка сторіччями воювала. Росіяни "традиційно" хотіли встановити там свій прапор, щоб мати вплив на регіон. Проте зараз усе достеменно змінюється.

Росія втрачає Кавказ. І, безперечно, з втратою свого статусу, Росія втрачає усі організації, зокрема ОДКБ, у який вона відігравала ключову роль. Росія сама впала, тому й впадуть ці організації,

– зауважив дипломат.

За словами Осипенка, Вірменія лишень вказала на слабкість та завдала значних іміджевих втрат Росії. Позаяк Кремль не виконав зобов'язань щодо гарантування безпеки населенню Нагірного Карабаху. Адже у 2020 році Вірменія, Азербайджан і Росія домовились, що миротворці з Росії контролюватимуть Лачинський коридор, проте цього не сталося.

Що таке ОДКБ ОДКБ – це організація колективної безпеки, яка існує з 1992 року і до якої наразі входять 6 держав – Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Вірменія.

Ключовою метою офіційно проголошено "захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів", тобто захист від зовнішньої агресії.

З Росією не захочуть співпрацювати

Демарш Вірменії запустив процес "доміно", коли інші країни відмовлятимуться співпрацювати з Росією. До прикладу, народ Грузії не хоче жодних зв'язків з Росією. Чечня перебуває у "капкані", під одним проросійським кланом, який зрадив інтереси чеченського народу.

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Дагестан також хоче вийти, тобто там багато народів, які вже для себе ментально ухвалили рішення, що зі слабкою Росією, яка не розглядала як партнерів, а принижувала як васалів, вони б не хотіли мати нічого спільного,

– мовив Руслан Осипенко.

Вірменія зближуватиметься із країнами Заходу

Одразу ж після заяви Пашиняна, міністерство оборони Вірменії заявило про проведення спільних вірменсько-американських навчань. Осипенко припустив, що Вірменія погодилася лише за умови якихось гарантій з боку США.

Вірменія поступово відходитиме від Росії і буде співпрацювати із Заходом. У першу чергу з Туреччиною, де у Вірменії є історичні проблеми. Вони розглядають Туреччину як реальну силу, яка прийде на Кавказ і буде представляти там Захід,

– сказав політолог-міжнародник.

З одного боку, Вірменія налагоджуватиме співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, які курують здебільшого усіма євроатлантичними процесами. З іншого боку, співпрацюватиме з регіональною державою, тобто – Туреччиною. Незабаром стане явним зближення по цих двох напрямках.

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