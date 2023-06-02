Політик зауважив, що Єреван відчуває "занепокоєння" через військовий конфлікт України та Росії. При цьому країна продовжує зберігати нейтральну позицію.
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"Ми нікому не союзник"
Про це ніколи не говорилося вголос, але я думаю, що це видно: у війні з Україною ми не союзник Росії. І наше почуття від цієї війни, від цього конфлікту – занепокоєння, тому що вона безпосередньо впливає на всі наші відносини,
– висловився Пашинян.
Крім того, він додав, що у Вірменії багато власних турбот і країна не має часу вирішувати проблеми інших держав.
"На Заході помічають, що ми союзник Росії, більше помічають саме це. А в Росії бачать, що ми їм не союзник у війні з Україною. І виходить, що ми нікому не союзник у цій ситуації, а отже, вразливі", – стверджує прем'єр-міністр.
Позиція Вірменії щодо війни в Україні: коротко
- 17 березня МКС видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі звинуваченням у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.
- Невдовзі влада Вірменії заявила, що не буде арештовувати російського диктатора у випадку його візиту до країни. Віцеспікер парламенту Вірменії Акоп Аршакян стверджує, що Вірменія "прислухалась" до побоювань Кремля.
- Єреван може зробити так, щоб підписання Римського статуту "не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією та Росією".
- "Я маю на увазі, що рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звісно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду в березні", – виправдовується віцеспікер.