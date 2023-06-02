Политик отметил, что Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России. При этом страна продолжает сохранять нейтральную позицию.

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"Мы никому не союзник"

Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что она оказывает непосредственное влияние на все наши отношения,

– высказался Пашинян.

Кроме того, он добавил, что в Армении много собственных забот и у страны нет времени решать проблемы других государств.

"На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И выходит, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы", – утверждает премьер-министр.

Позиция Армении относительно войны в Украине: коротко