Политик отметил, что Ереван испытывает "беспокойство" из-за военного конфликта Украины и России. При этом страна продолжает сохранять нейтральную позицию.
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"Мы никому не союзник"
Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что она оказывает непосредственное влияние на все наши отношения,
– высказался Пашинян.
Кроме того, он добавил, что в Армении много собственных забот и у страны нет времени решать проблемы других государств.
"На Западе замечают, что мы союзник России, больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. И выходит, что мы никому не союзник в этой ситуации, а значит, уязвимы", – утверждает премьер-министр.
Позиция Армении относительно войны в Украине: коротко
- 17 марта МКС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с обвинением в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
- Вскоре власти Армении заявили, что не будет арестовывать российского диктатора в случае его визита в страну. Вицеспикер парламента Армении Акоп Аршакян утверждает, что Армения "прислушалась" к опасениям Кремля.
- Ереван может сделать так, чтобы подписание Римского устава "не нанесло вреда стратегическим отношениям между Арменией и Россией".
- "Я имею в виду, что решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предусмотреть вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте", – оправдывается вицеспикер.