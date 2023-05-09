Об этом 24 Каналу заявил политолог Александр Антонюк. Все потому, что существует страх "быть избитым" со стороны России.

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"Все же надежды на то, что Россия вмешается в их конфликт и в очередной раз займет позицию этого многолетнего конфликта между ними и Азербайджаном. Мне кажется, что Пашиняну нужно все-таки выходить на разговор", – рассказал политолог.

Единственный выход

Он убежден, что там, где нет России, там всегда будет возможность решить вопрос по Карабаху.

Мне кажется, что это будет единственный верный выход. И выходить из ОДКБ. Пока они будут членами ОДКБ, они будут заложниками такого российского влияния,

– подчеркнул Антонюк.

Как только Армения наберется мужества и поймет, что Россия – это далеко не друг, а их основные проблемы, в частности, со своими соседями из-за России. Ведь страна-агрессор действует по принципу "разделять и властвовать".

"Чем быстрее они это смогут осознать, плюс, даже осознать в том, что пока они в ОДКБ, у них это российское оружие, которое мало, на что сейчас способно по сравнению с тем, как сегодня действует современное оружие", – уверен политолог.

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Он отметил, что армяне должны помнить о том, как они проиграли Азербайджану войну, когда их атаковали беспилотниками.

"Как только на уровне армянского народа и правительства будет это осознание, мы больше таких картинок с вами, возможно, не увидим. Этот вопрос скорее эволюционный, ну и плюс революционный, и геополитический, в частности", – подытожил Александр Антонюк.

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