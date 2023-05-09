Про це 24 Каналу заявив політолог Олександр Антонюк. Усе через те, що існує страх "бути побитим" з боку Росії.

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"Усе ж сподівання на те, що Росія втрутиться у їхній конфлікт і займе в черговий раз позицію оцього багаторічного конфлікту між ними та Азербайджаном. Мені здається, що Пашиняну треба все-таки виходити на розмову", – розказав політолог.

Єдиний вихід

Він переконаний, що там, де нема Росії, там завжди буде можливість розв'язати питання по Карабаху.

Мені здається, що це буде єдиний правильний вихід. І виходити з ОДКБ. Поки вони будуть членами ОДКБ, вони будуть заручниками отакого російського впливу,

– наголосив Антонюк.

Щойно Вірменія набереться мужності й зрозуміє, що Росія – це далеко не друг, а їх основні проблеми, зокрема, зі своїми сусідами, через Росію. Адже країна-агресорка діє по принципу "розділяти та володарювати".

"Чим швидше вони це зможуть усвідомити, плюс, навіть усвідомити в тому, що поки вони в ОДКБ, в них оце російська зброя, яка мало, на що нині здатна у порівнянні з тим, як сьогодні діє сучасна зброя", – впевнений політолог.

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Він зазначив, що вірмени мають згадати про те, як вони програли Азербайджану війну, коли їх атакували безпілотниками.

"Щойно на рівні вірменського народу й уряду буде оце усвідомлення, ми більше таких картинок з вами, можливо, не побачимо. Це питання швидше еволюційне, ну і плюс революційне, і геополітичне, зокрема", – підсумував Олександр Антонюк.

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