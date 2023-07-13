Хто може врятувати Вірменію від Росії

Мусимо визнати, що власний бюджет не дозволяє Вірменії розвинути армію, наближену до українського рівня, яка могла б виступати гарантом стабільності та розвивати суб'єктність незалежно від Росії.

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Подібна ситуація і з економікою, де залежність від експортно-імпортних операцій з російською стороною створює для Кремля важіль тиску на Вірменію, а для агентів впливу Росії відкриваються нові можливості для "купівлі" представників політичних сил.

В існуючих умовах надзвичайно складно розвиватись вільним проєвропейським політичним проєктам. Водночас уряд країни завжди відчуває спроможність Росії "перекрити кисень" з використанням військово компоненту – база в Гюмрі чи Нагірний Карабах – або із застосуванням економічного інструментарію.

Що може допомогти Вірменії вийти з кута? Забезпечена належними публічними інститутами здійснення влади багаточисельна вірменська діаспора.

Що я маю на увазі? Давно назрів час для створення повноцінної політичної сили, яка об'єднуватиме представників вірменської діаспори, що перебувають за кордоном і готові брати активну і конструктивну участь в житті етнічної країни.

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Якщо представники діаспори матимуть реальну змогу впливати на державну політику власної країни, контролювати розподіл і використання зовнішніх інвестицій та брати пряму участь у побудові у Вірменії сучасної, суб'єктної демократії – чи варто сумніватися в тому, що вони будуть готові вкладати свої кошти у перспективний проєкт? Питання риторичне.

Як інвестиції діаспори можуть витіснити корупційні російські гроші

Що може стати першим кроком до реалізації подібного сценарію? Створення політичної партії (з умовною назвою "Вірменія без кордонів") та реєстрація її у правовому полі країни для участі у виборах.

Фінансування та контроль над політичним проєктом здійснюватиметься з боку вірменської діаспори за кордоном (тих, хто має вірменське походження та утримують вірменське громадянство, у країнах де воно дозволене). Усі процеси відбуватимуться відповідно до вірменського внутрішнього законодавства. Представники діаспори матимуть змогу самостійно балотуватися або делегувати у парламент довірених осіб з-поміж громадян, які постійно проживають на території Вірменії й розділяють політику і погляди партії.

Політична сила має діяти як незалежний суб'єкт, а у разі проходження в парламент – отримувати змогу на формування уряду.

Ключовий зовнішній посил партії полягатиме у перетворенні Вірменії на відкриту для світу країну, економічно-інноваційний хаб, що займатиме достойне місце на регіональному і глобальному рівні.

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У стратегічній перспективі – інвестиції діаспори зможуть витіснити корупційні та криваві гроші російського режиму, які глибоко проникнули всередину вірменської системи.

Що стосується питань безпеки, заручивши на власну сторону впливових представників вірменської діаспори, які мають серйозні позиції у Франції, США та інших впливових міжнародних країнах, офіційний Єреван отримає змогу шукати модальності для отримання адаптованих гарантій безпеки для себе.

Звичайно, вони не мають стосуватися "підключення" військ інших країн для захисту вірменських кордонів, однак виглядає реалістичним отримання коштів та підписання контрактів на модернізацію вірменської армії, залучення миротворців з Європи до забезпечення безпеки в Нагірному Карабасі. Лише тоді будуть створенні умови для ініціювання виведення російської бази з Гюмрі та припинення місії так званих "російських миротворців".

Вірменська діаспора вже зробила багато добрих справ для власної країни неофіційно, настав час підняти її роль на новий рівень. Представникам вірменської діаспори України не варто залишатись осторонь важливих процесів. Саме тоді Вірменія отримає додаткові можливості, щоб остаточно вийти з-під російського впливу.