Черговий сюр від Шойгу

Очевидно, що Шойгу намагається всіляко реабілітуватися після пригожинського перформансу, продемонструвати свою корисність та професіоналізм. Але, як і властиво оленяреві, робить все через…

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З одного боку, він активізує угруповання військ "Захід", з іншого, видає переможну статистику на рівні сюру.

До повномасштабного вторгнення в Україні на озброєнні ЗСУ було менше ніж тисяча танків. Згідно з верифікованими даними, СОУ втратили станом на сьогодні 558 танків. З них:

352 знищені;

66 пошкоджені;

140 захоплені.

При цьому 545 танків ми затрофеїли в окупантів, а 575 отримаємо від союзників.

Раніше Bloomberg вже публікував непрофесійний матеріал, в якому заявив, що в України танків більше, ніж у Росії. Свою статистику видання обґрунтувало трофеями, значна частина з яких не боєздатна і потребує ремонту. Крім того, 575 танків від союзників ми ще не отримали.

Але, мабуть, Шойгу прочитав статтю Bloomberg, або йому прочитали, і вирішив, що якщо Україна має 1500 танків, то з 4 червня можна намалювати 1200 танків. Знаєте, що найцікавіше? За версією Шойгу, це була одна з найбільших танкових битв!

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Російська пропаганда любить рефлексувати на битву під Прохорівкою. Там сумарно з обох боків було втрачено 400 танків. Під час операції "Блюкот" сумарно було втрачено 346 танків. Варшавська битва – 500. Дебреценська операція – понад 500. Лепельський контрудар – близько 1 тисячі!

Російська пропаганда тиждень крутила на всіх каналах пару підбитих Leopard-2 з різних ракурсів. Один і той же підбитий Т-64 підбивали по кілька разів для кількості, використовували кадри провального форсування Сіверського донця, видаючи БМП-2 за Abrams.

І ось, провідний і беззмінний на будь-яких переправах оленяр, вирішує підсумувати події червня і першої третини липня, видаючи на-гора одну з видатних танкових битв у сучасній історії воєн і конфліктів. 1200 танків... Саме час готувати дірку на кителі під чергову зірку "герою".