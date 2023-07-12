Очередной сюр от Шойгу

Очевидно, что Шойгу пытается всячески реабилитироваться после пригожинского перформанса, продемонстрировать свою полезность и профессионализм. Но, как и свойственно оленеводу, делает все через…

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С одной стороны, он активизирует группировку войск "Запад", с другой, выдает победную статистику на уровне сюра.

До полномасштабного вторжения в Украине на вооружении ВСУ было меньше тысячи танков. Согласно верифицированным данным, СОУ потеряли по состоянию на сегодня 558 танков. Из них:

352 уничтожены;

66 повреждены;

140 захваченные.

При этом 545 танков мы затрофеили у оккупантов, а 575 получим от союзников.

Ранее Bloomberg уже публиковал непрофессиональный материал, в котором заявил, что у Украины танков больше, чем у России. Свою статистику издание обосновало трофеями, значительная часть из которых не боеспособна и нуждается в ремонте. Кроме того, 575 танков от союзников мы еще не получили.

Но, видимо, Шойгу прочитал статью Bloomberg или ему прочитали, и решил, что если у Украины есть 1500 танков, то с 4 июня можно нарисовать 1200 танков. Знаете, что самое интересное? По версии Шойгу, это было одно из самых больших танковых сражений!

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Российская пропаганда любит рефлексировать на битву под Прохоровкой. Там суммарно по обе стороны было потеряно 400 танков. В ходе операции "Блюкот" суммарно было потеряно 346 танков. Варшавская битва – 500. Дебреценская операция – более 500. Лепельский контрудар – около 1 тысячи!

Российская пропаганда неделю крутила на всех каналах пару подбитых Leopard-2 с разных ракурсов. Один и тот же подбитый Т-64 подбивали по несколько раз для количества, использовали кадры провального форсирования Северского донца, выдавая БМП-2 за Abrams.

И вот, ведущий и бессменный на любых переправах оленевод, решает подытожить события июня и первой трети июля, выдавая на-гора одно из выдающихся танковых сражений в современной истории войн и конфликтов. 1200 танков... Самое время готовить дыру на кителе под очередную звезду "герою".