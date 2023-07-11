"Три башни" Кремля, молчавшие во время мятежа Пригожина

Пригожин остается в схеме и пока остается "порученцем". Однако это не означает отмены второго раунда. При случае он снова попытается усилиться. Тем более что его базовый актив – Африку – никто отбирать не собирается.

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Интересно другое – присутствие на встрече Нарышкина. Это значит, что зарубежным финансовым направлением плотнее начинает заниматься служба внешней разведки, которая будет оттеснять Генштаб, ну и Золотов.

Важно также отметить движение внутри русских элит. Напомню, что во время мятежа молчали три башни Кремля. Паузу держали Ковальчуки, Сечин и Греф с Кириенко. Без как минимум Ковальчуков встреча Пригожина с Путиным не могла состояться. Дальнейшее молчание других свидетельствует, что списывать "повара" еще слишком рано.

При этом без ответа остается ключевой вопрос: кто станет куратором развития сектора ЧВК в России?

Армия не подходит (несмотря на шум с контрактами добровольцев и МО), ведь ЧВК это и денежный ресурс, особенно за рубежом. Путин пытается не допускать наличие полного набора ресурсов для перехвата власти в руках одной группы. Кстати, поэтому Золотов из Росгвардии будет строить параллельную армию.

Упомянутый Золотов тоже пока нет – он очень быстро взлетает.

ГУ ГШ – сомнительно, учитывая упомянутое выше присутствие Нарышкина на встрече с руководством ЧВК "Вагнера".

Сам Пригожин (чего тот и добивался) – категорически нет на этом этапе. Это ведь будет свидетельством капитуляции Путина.

Служба внешней разведки? А это не их профиль.

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Здесь следует упомянуть еще одну малозаметную деталь. Визит Кириенко в оккупированную часть Запорожской области. Охрану периметра осуществляли не армейские подразделения. Кто именно – пока не знаю. Но если этими охранниками выступали "нерегуляры", то мы получаем намеки на появление силового ресурса в чисто "гражданской" башне Кремля. Что, как минимум, любопытно.

Лукашенко стоит помнить о мстительности Путина

Беларусь? И здесь то же самое. Да, перевалочная база будет. Так, Лукашенко постарается отыграть бонусы для себя (медиа-сфера, Африка).

А что от Кремля? Ответ следует искать в поиске причин, почему о встрече Путина и Пригожина сообщили именно 10 июля. Лукашенко пытался выторговать максимум. Здесь тебе и газ, и рынки, и логистика, и желанная дистанция россиян от выборов в Беларуси.

Он мог торговаться дальше, используя уникальную формулу, которую сами россияне рассказами о "угрожившем стране" мятеж создали – впервые население России получило пропагандистскую картинку того, что не "соседи должны России", а "Россия должна соседу услугу". Необычная и неприятная для Кремля формула.

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Поэтому допустив слив информации, Кремль, с одной стороны, гасит пожары непонимания у собственного населения (в том числе и у фронтовых частей), показывая, что кризис завершается и "царь может быть хорошим". А во-вторых, прикрывает окно возможностей Лукашенко. Создается уже другая картина – после того как Пригожин отступил, Путин проявил "милость" и лично (!) договорился о завершении конфликта.

Так что окно возможностей для торга Лукашенко стремительно закрывается. После этого ему могут и счёт показать. Не сразу, ближе к 2024 году. Но Путин мстительный, это следует помнить.