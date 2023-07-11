"Три вежі" Кремля, які мовчали під час путчу Пригожина

Пригожин залишається в схемі і поки що залишається "доручником". Однак це не означає скасування другого раунду. При нагоді він знову спробує посилитися. Тим більше, що його базовий актив – Африку – ніхто відбирати не збирається.

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Цікаво інше – присутність на зустрічі Наришкіна. Це означає, що закордонним фінансовим напрямом щільніше починає займатися служба зовнішньої розвідки, яка відтіснятиме Генштаб, ну і Золотов

Важливо також відзначити рух всередині російських еліт. Нагадаю, що під час путчу мовчали три вежі Кремля. Паузу тримали Ковальчуки, Сєчін та Греф із Кирієнком. Без, як мінімум, Ковальчуків зустріч Пригожина з Путіним не могла відбутися. Подальше мовчання інших свідчить, що списувати "кухаря" ще дуже зарано.

При цьому без відповіді залишається ключове питання: хто стане куратором розвитку сектора ПВК у Росії?

Армія не підходить (попри шум із контрактами добровольців та МО), адже ПВК це є і грошовим ресурсом, особливо за кордоном. Путін намагається не допускати наявності повного набору ресурсів для перехоплення влади в руках однієї групи. До речі, тому Золотов із Росгвардії вибудовуватиме паралельну армію.

Згаданий Золотов теж поки що ні – він дуже швидко злітає.

ГУ ГШ – сумнівно, враховуючи згадану вище присутність Наришкіна на зустрічі з керівництвом ПВК "Вагнера".

Сам Пригожин (чого той і домагався) – категорично ні на цьому етапі. Адже це буде свідченням капітуляції Путіна.

Служба зовнішньої розвідки? А це не їхній профіль.

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Тут варто згадати ще одну малопомітну деталь. Візит Кирієнка на окуповану частину Запорізької області. Охорону периметра здійснювали не армійські підрозділи. Хто саме – поки що не знаю. Але якщо цими охоронцями виступали "нерегуляри", то ми отримуємо натяки на появу силового ресурсу у суто "громадянської" вежі Кремля. Що, як мінімум, цікаво.

Лукашенку варто пам'ятати про мстивість Путіна

Білорусь? І тут те саме. Так, перевалочна база буде. Так, Лукашенко намагатиметься відіграти бонуси для себе (медіасфера, Африка).

А що від Кремля? Відповідь варто шукати у пошуку причин чому про зустріч Путіна та Пригожина повідомили саме 10 липня. Лукашенко намагався виторгувати максимум. Тут тобі і газ, і ринки, і логістика, і бажане дистанціювання росіян від виборів у Білорусі.

Він міг торгуватися далі, використовуючи унікальну формулу, яку самі росіяни розповідями про "заколот, що загрожував країні" створили – вперше населення Росії отримало пропагандистську картинку того, що не "сусіди винні Росії", а "Росія винна сусіду послугу". Незвична та неприємна для Кремля формула.

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Тому допустивши злив інформації, Кремль, з одного боку, гасить пожежі нерозуміння у власного населення (зокрема й у фронтових частин), показуючи, що криза завершується і "цар може бути добрим". А по-друге, прикриває вікно можливостей для Лукашенка. Створюється вже інша картина – після того, як Пригожин відступив, Путін виявив "милість" і особисто (!) домовився про завершення конфлікту.

Тож вікно можливостей для торгу Лукашенка стрімко закривається. Після цього йому можуть і рахунок показати. Не одразу, ближче до 2024 року. Але Путін мстивий, це варто пам'ятати.