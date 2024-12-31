Не миру, а капітуляції України вимагають два протилежні крила американського політикуму – ліві прогресисти та праві ізоляціоністи – з двох флангів, що роз'їдають традиційний атлантичний центр глибинної американської держави. Про це заявив Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал.

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Не миру, а капітуляції України вимагають лідери Центральної Європи, негідні спадкоємці угорської (1956) та чехословацької (1968) революцій.

Не миру, а капітуляції України вимагає ​​вибірка "дуже хороших росіян": Шлосберг, Яшин, Явлінський, Латиніна, Собчак, Шульман... Деякі з них ніби гарцюють перед своїми уявними виборцями на якихось міфічних майбутніх виборах. Інші захоплено реалізовують свої старі імперські антиукраїнські комплекси.

Розберемо основні тези всесвітньої мафії "миру"

Перший та основний – Україна ніколи не зможе повернутися на свої кордони 1991 року чи навіть на лінію 24 лютого 2022 року. Та не зможе, якщо США і Захід загалом будуть так само дозовано і "зважено", як у минулі 3 роки важкої для України війни виділяти військову допомогу країні, яка самотужки прикриває весь цей довбаний Захід від рашистської агресії.

Але дуже навіть зможе за значного, але цілком доступного економічно і такого, що потребує лише елементарної політичної волі посилення союзницької підтримки. Насамперед – негайне надання Україні пари сотень сучасних літаків, що обслуговуються екіпажами західних пілотів-контрактників. Саме так ставити та вирішувати завдання перемоги України закликає своїх колег президент Франції Еммануель Макрон.

Чому корейський сценарій не спрацює в Україні

Але повернемося до сьогоднішнього дня, коли світова тусовка добрих людей вмовила себе багаторазовим повторенням, що перемога України (відновлення її територіальної цілісності) неможлива і, отже, необхідно зупинити безглузду бійню та "заморозити" конфлікт. Як зразок, що надихає, наводиться заморожування корейської війни, укладене в липні 1953 року і яке діє до сьогодні.

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Відповідальність за реалізацію українського заморожування бере на себе команда обраного президента Дональда Трампа. Але Трамп робить дві принципові зрадницькі помилки, на відміну від президента Ейзенхауера, який забезпечив заморожування війни й 70-річне безпечне процвітання Південної Кореї.

По-перше, він позиціює себе не як сторону конфлікту в розв'язаній тоталітарними режимами проти вільного світу Четвертій світовій війні, а як якогось неупередженого посередника, готового заохочувати або карати обидві сторони залежно від їхньої готовності дійти згоди.

І тим більше генерал Ейзенхауер ніколи не став би обговорювати з комуністичними бандитами (Кім, Мао, Сталін) гарантії безпеки, які він надасть Південній Кореї. Він обговорив їх із Південною Кореєю, підписав договір про спільну оборону та залишив на її території 100-тисячний експедиційний корпус США.

Команда Трампа починає з публічних запевнень Владіміра Путіна, яких гарантій безпеки Україна ніколи не отримає (озвучений план Джей Ді Венса). Це надзвичайно надихає диктатора, відкриваючи для нього можливість досягти своєї маніакальної мети – знищення української держави, якого він не зміг досягти суто військовим шляхом.

Путін погоджує з Трампом (а швидше за все вже погодив через посередництво Карлсона та Орбана) план заморожування та гарантії беззахисності України. Трамп, під загрозою припинення постачання зброї, намагається нав'язати його Україні, у країні розвивається гостра політична криза. За умов величезної втоми українців від війни та перспективи втрати підтримки Заходу в суспільстві виникне запит на українського Петена-Кадара-Гусака-Ярузельського. Усі наративи для такого актора вже підготовлені, наприклад, публіцистикою Арестовича.

До речі, всі перелічені історичні персонажі були лише в ретроспективі названі зрадниками, а з'являлися на авансцені як рятівники вітчизни, готові заради збереження нації вступити у співпрацю з фашистським агресором.

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Трамп має назвати "винного"

Найменше я хотів би з вашингтонського далеко закликати до війни до останнього українця.

Я чудово розумію, як сильно втомилася українська громада. Але я наполегливо закликаю всіх потенційних українських петенів та кадарів не поспішати зі своїми ініціативами. Найближчим часом стратегічна перспектива може кардинально змінитись.

Досить швидко, ще до початку лютого, Трамп переконається, що він не зможе досягти узгодженої позиції Путіна та Зеленського щодо заморожування конфлікту.

Зеленський – за заморожування і реальні фізичні гарантії безпеки України.

Путін – за заморожування та гарантії беззахисності України.

Відповідно до неодноразово висловленої ним концепції, Трамп повинен буде назвати "винуватця" зриву переговорів і відповідно "покарати" його. Трамп ніколи не вирізнявся добрим ставленням до України. Найближчі до нього люди (Венс, Маск, Карлсон, Дональд Трамп-молодший) – запеклі українофоби. Але з мінімальною більшістю в обох палатах Трамп просто не може дозволити собі ігнорувати чітко виражену позицію рейганівського проукраїнського крила республіканської партії (Маккол, Роджер, Тернер, Гейлі, Помпео).

"Ми не можемо дозволити собі програти цю битву. Українці борються за наші національні інтереси, а ми зраджуємо їх".

Через місяць з лишком ми дізнаємося, чим завершиться ця внутрішньореспубліканська дискусія. Але лідери Європи, над якими у разі зради Вашингтоном України нависає смертельна загроза, не збираються пасивно чекати на її результати. Так, Захід здатний зраджувати тих, хто повірив йому та його ідеалам. Прикладів маса.

Але європейці, які десятиліттями мріяли про європейську армію, не можуть у критичний момент своєї історії покінчити колективним самогубством, відмовивши у фізичній бойовій підтримці європейської армії, що дивом виникла і три роки самостійно захищала їх від навали рашистської орди.

Чи для того, щоб гідно протистояти гниді, що виповзла зі слизу пітерського підворіття, обов'язково бути азійцями? Як Ердоган та Алієв?