Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

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Що увійшло до нового пакета допомоги Україні від США

За словами Блінкена, Сполучені Штати надають ще один значний пакет терміново необхідної зброї та обладнання українським партнерам для захисту від агресивної війни Росії.

У межах цього пакета США нададуть Україні:

боєприпаси для систем протидії дронам (c-UAS);

боєприпаси для ППО;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів і 105 міліметрів;

боєприпаси класу "повітря – земля";

протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;

ракети TOW;

осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

У Держдепі також запевнили, що Сполучені Штати та понад 50 країн об'єднані, щоб надати Україні всі необхідні можливості для захисту від агресії Росії.

До слова, у Білому домі 30 грудня оголосили, що США надають Україні військову допомогу на майже 2,5 мільярда доларів. Туди увійшли додатковий пакет на 1,25 мільярда доларів для української армії та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на 1,22 мільярда доларів.