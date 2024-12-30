Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

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Что вошло в новый пакет помощи Украине от США

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования украинским партнерам для защиты от агрессивной войны России.

В рамках этого пакета США предоставят Украине:

  • боеприпасы для систем противодействия дронам (c-UAS);
  • боеприпасы для ПВО;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;
  • боеприпасы класса "воздух – земля";
  • противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;
  • ракеты TOW;
  • осколочные гранаты;
  • оборудование и боеприпасы для подрыва;
  • средства связи, обучения, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;
  • запасные части;
  • вспомогательное оборудование;
  • обучение и транспорт.

В Госдепе также заверили, что Соединенные Штаты и более 50 стран объединены, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности для защиты от агрессии России.

К слову, в Белом доме 30 декабря объявили, что США предоставляют Украине военную помощь на почти 2,5 миллиарда долларов. Туда вошли дополнительный пакет на 1,25 миллиарда долларов для украинской армии и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.