Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.
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Что вошло в новый пакет помощи Украине от США
По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования украинским партнерам для защиты от агрессивной войны России.
В рамках этого пакета США предоставят Украине:
- боеприпасы для систем противодействия дронам (c-UAS);
- боеприпасы для ПВО;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров;
- боеприпасы класса "воздух – земля";
- противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;
- ракеты TOW;
- осколочные гранаты;
- оборудование и боеприпасы для подрыва;
- средства связи, обучения, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;
- запасные части;
- вспомогательное оборудование;
- обучение и транспорт.
В Госдепе также заверили, что Соединенные Штаты и более 50 стран объединены, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности для защиты от агрессии России.
К слову, в Белом доме 30 декабря объявили, что США предоставляют Украине военную помощь на почти 2,5 миллиарда долларов. Туда вошли дополнительный пакет на 1,25 миллиарда долларов для украинской армии и пакет Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI) на 1,22 миллиарда долларов.