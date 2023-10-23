С чего все началось

Ранее Торебаев заявлял, что Казахстан составил список из 106 высокотехнологичных товаров, которые больше не будут поставляться в Россию. Оккупанты использовали их в войне против Украины, поэтому проблемы в цепочке поставок должны создать трудности для россиян на фронте.

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Посредством Казахстана Россия часто обходила западные санкции, поэтому решение этой страны встать на сторону цивилизованного мира было бы уместным.

Министерство уже опровергло информацию

Впрочем, в Министерстве торговли и интеграции Казахстана уже отказались от слов своего чиновника. Согласно заявлению ведомства, все торговые вопросы с Россией решают Договор о Евразийском экономическом союзе.

Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались,

– заявили в министерстве.

Также сообщается, что товары двойного назначения экспортируются в соответствии с международными нормами и получением соответствующей документации. Правда, что может помешать России приврать в документах и использовать эти товары в войне против Украины, в ведомстве не сообщили.