З чого все почалося

Раніше Торебаєв заявляв, що Казахстан склав список із 106 високотехнологічних товарів, які більше не буде постачати до Росії. Окупанти використовували їх у війні проти України, тому проблеми у ланцюжку постачання мали б створити труднощі для росіян на фронті.

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За допомогою Казахстану Росія часто обходила західні санкції, тож рішення цієї країни стати на сторону цивілізованого світу було б доречним.

Міністерство вже спростувало інформацію

Втім, у Міністерстві торгівлі та інтеграції Казахстану вже відмовилися від слів свого чиновника. Згідно із заявою відомства, усі торговельні питання з Росією вирішує Договір про Євразійський економічний союз.

Заборони на експорт будь-яких товарів до РФ у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися,

– заявили у міністерстві.

Також повідомляється, що товари подвійного призначення експортуються згідно з міжнародними нормами та з отриманням відповідної документації. Щоправда, що ж може завадити Росії прибрехати у документах та використати ці товари у війні проти України, у відомстві не наразі не повідомили.