Росії більше немає у спільноті фінансових розвідок

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі, яка об'єднує понад 160 груп фінансової розвідки з усього світу. Організація покликана налагоджувати співпрацю та передбачає обмін даними для протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та інших злочинів.

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Джерела повідомляють, що відповідне рішення погодили у середу, 18 жовтня. Після цього окупантам обмежили доступ до інформації, якою володіє група.

Важливо! Егмонтська група також активно впроваджує політику FATF – Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей. Вона базується в Парижі та встановлює світові стандарти боротьби з "брудними" грошима.

Росіян виключили з FATF ще в лютому 2022 року за повномасштабне вторгнення в Україну. Кремль робив усе можливе для того, аби залишитися членом Егмонтської групи та блокувати зусилля щодо запровадження санкцій.

Егмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками нинішньої російської військової агресії проти України. Задля збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі, група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей,

– заявили в установі.

Відомо, що Росія намагалася отримати підтримку Китаю, тиснути на Індію та стати одним з членів, який буде боротися з відмиванням грошей в Африці.