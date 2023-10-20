России больше нет в сообществе финансовых разведок

Россию отстранили от участия в Эгмонтской группе, объединяющей более 160 групп финансовой разведки со всего мира. Организация призвана налаживать сотрудничество и предусматривает обмен данными по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и других преступлений.

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Источники сообщают, что соответствующее решение было согласовано в среду, 18 октября. После этого оккупантам ограничили доступ к информации, которой владеет группа.

Важно! Эгмонтская группа также активно внедряет политику FATF – Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Она базируется в Париже и устанавливает мировые стандарты борьбы с "грязными" деньгами.

Россиян исключили из FATF еще в феврале 2022 года за полномасштабное вторжение в Украину. Кремль делал все возможное, чтобы остаться членом Эгмонтской группы и блокировать усилия по введению санкций.

Эгмонтская группа остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины. Для сохранения репутации Эгмонтской группы в мировом пространстве группа решила приостановить членство Росфинмониторинга на время, необходимое для защиты интересов Эгмонтской группы и обеспечения достижения ее целей,

– заявили в учреждении.

Известно, что Россия пыталась получить поддержку Китая, давить на Индию и стать одним из членов, борющихся с отмыванием денег в Африке.