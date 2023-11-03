Макрон поїхав із візитом до Казахстану: що задумав лідер Франції

Еммануель Макрон 2 листопада несподівано приїхав до Казахстану. Під час зустрічі зі своїх казахським колегою він заявив, що обіцяв приїхати – й стримав свою обіцянку.

Насправді цей візит влаштований не просто так. Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Макрон намагається скористатись шансом налагодити свої контакти.

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Яка мета Макрона

Еммануель Макрон зустрівся із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідер Франції похвалив свого колегу за відмову допомагати Росії на війні проти України.

Макрон є одним із тих французьких політиків, які все ще висувають на перший план Францію як актора міжнародної політики першого рівня. На рівні з, наприклад, Сполученими Штатами та Великою Британією,

– зазначив Ярослав Божко.

Тож Макрон не упускає моменту, аби розгалузити свою гру та свої контакти. До прикладу, там, де у США щось може не вдаватись, часто успіху можуть досягнути або Франція, або згадана також Велика Британія.

Зокрема, це можна було простежити на прикладі підтримки Вірменії Францією. Відбувалось це ще задовго до того, коли Вірменія стала союзником Сполучених Штатів.

"Це спроба провадити певну автономну, хоч усе ще західну, політику. Це накладається на інтерес держав Центральної Азії, які досить чітко відмаркували повномасштабні небезпеки щодо російської експасії на пострадянський простір", – зауважив Божко.

Відбулось це після початку великої війни в Україні. Тоді Казахстан майже одразу вдвічі збільшив оборонний бюджет. Іншою вигодою для центральноазійських країн є ослаблення Росії в цьому регіоні та на Кавказі.

Ярослав Божко про мету приїзду Макрона до Казахстану: дивитись відео

"Для Макрона та деяких інших важливих гравців це досить важлива ситуація. Адже вихід Росії як партнера з Центральної Азії означатиме або швидкий монопольний захід Китаю, або активізацію Заходу в регіоні", – підкреслив Божко.

Очевидно, що Сполучені Штати та Європа не хотіли б сценарію, в якому Росію повністю б замінив Китай. Тому змушені діяти там самостійно.

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