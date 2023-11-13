Макрон постоянно говорит сложными фигурами: политолог проанализировал заявления президента Франции

На днях Эммануэль Макрон сделал заявление о войне в Украине. Президент Франции сказал, что декабрь будет критическим и решающим для нашей страны.

Учитывая точный ли перевод, это заявление можно трактовать по разным аспектам. О них 24 Каналу рассказал политолог Олег Лисный.

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Заявление Макрона

По мнению Олега Лисного, французский глава в своем заявлении имел в виду подведение итогов года. В частности, в вопросах военной помощи от наших союзников и вопросов, которые сейчас остро стоят на решении.

"Макрон осознает, что следующий месяц будет опасен в смысле недозакрытого неба над Украиной. Скорее всего здесь имелся в виду комплекс проблем, которые я бы не назвал кризисными. Кризис я заменю словом "турбулентность". Не надо быть Макроном, чтобы понять что весь мир попал в эту зону и не критических моментов уже не будет – постоянно будут вызовы и у нас, и у союзников", – отметил политолог.

Олег Лисный о заявлении Макрона: смотреть видео

С другой стороны, своими выводами Эммануэль Макрон мог поднимать свою значимость. И таким образом побуждать партнеров больше помогать Украине.

"Макрон всегда удивлял такими словесными зигзагами. Возможно, он хочет претворить в жизнь свою мечту, быть политиком номер 1 в Европе и так может привлекать к себе внимание. Здесь много нюансов, которые нужно знать, что происходит между Францией и другими государствами. Я бы рассматривал это через позитив. Мне бы хотелось, чтобы это был призыв помогать больше", – подчеркнул Лисный.

Основные тезисы заявления Макрона:

Эммануэль Макрон оценил усилия украинских защитников в освободительной борьбе против российских оккупантов и подчеркнул, что поддержка Украины является обязанностью Франции и других государств;

он назвал действия России империализмом и колониализмом и подчеркнул, что в случае ее победы в Европе появится "новое имперское государство". Оно будет угрожать всему континенту;

французский глава также высказался по поводу переговоров между Украиной и Россией. По его мнению, это время еще не пришло.

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