Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что в случае победы России в Европе появится "новое имперское государство", которое будет угрожать другим соседним странам (особенно тем, что когда-то находились в составе СССР) и всему континенту. Он назвал действия страны-агрессорки по отношению к Украине империализмом и колониализмом.

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Что Макрон думает о войне с Россией

Французский лидер считает, что следующий месяц, то есть декабрь, будет критическим и решающим для нашего государства, потому что Украина "изо всех сил пытается деоккупировать свои территории в контрнаступательных операциях". Он подчеркнул, что поддержка нашего государства в его обороне является обязанностью Франции и других стран.

Также Макрон высказался по поводу диалога между Киевом и Москвой. По его мнению, для Украины еще не наступило время садиться за стол переговоров с Россией. В то же время он не исключает, что когда-нибудь может появиться возможность для "честных и хороших" переговоров с государством-террористом.

Что говорят о контрнаступлении ВСУ