Глава эстонской разведки Антс Кивисельг, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что "ситуация очень тяжелая". Он пояснил, что у России было много времени, чтобы наладить оборону.

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Кроме того, по словам Кивисельга, у россиян есть преимущество в воздухе на некоторых территориях.

У России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии и РФ имеет преимущество в воздухе на некоторых территориях. Поэтому для Украины трудно освободить Крым и отрезать россиян от территорий,

– сказал он.

Глава эстонской разведки согласился с мнением, что украинской армии не хватает артиллерии, боеприпасов и штурмовиков. Антс Кивисельг подчеркнул, что Украине нужно преимущество в воздухе и высокоточное оружие.

В то же время он отметил, что украинские силы выполняют отличную работу в глубоком тылу россиян.

"Вам нужно преимущество в воздухе и точное оружие. Но я вижу, что украинские силы очень хорошо проводят операции, формирующие на поле боя, ВСУ заходят в глубокий тыл врага, давят на логистику россиян. А мы знаем, что исходя из того, что россияне используют много артиллерии, им нужна хорошая логистика. ВСУ делают отличную работу", – резюмировал Кивисельг.

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