Глава эстонской разведки Антс Кивисельг, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что "ситуация очень тяжелая". Он пояснил, что у России было много времени, чтобы наладить оборону.
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Что нужно, чтобы улучшить эффективность контрнаступления ВСУ
Кроме того, по словам Кивисельга, у россиян есть преимущество в воздухе на некоторых территориях.
У России было много времени, чтобы установить свои оборонные линии и РФ имеет преимущество в воздухе на некоторых территориях. Поэтому для Украины трудно освободить Крым и отрезать россиян от территорий,
– сказал он.
Глава эстонской разведки согласился с мнением, что украинской армии не хватает артиллерии, боеприпасов и штурмовиков. Антс Кивисельг подчеркнул, что Украине нужно преимущество в воздухе и высокоточное оружие.
В то же время он отметил, что украинские силы выполняют отличную работу в глубоком тылу россиян.
"Вам нужно преимущество в воздухе и точное оружие. Но я вижу, что украинские силы очень хорошо проводят операции, формирующие на поле боя, ВСУ заходят в глубокий тыл врага, давят на логистику россиян. А мы знаем, что исходя из того, что россияне используют много артиллерии, им нужна хорошая логистика. ВСУ делают отличную работу", – резюмировал Кивисельг.
Валерий Залужный объяснил, что Украине нужно для победы
- На страницах издания The Economist вышло интервью и статья Валерия Залужного. Главнокомандующий ВСУ заявил об угрозе позиционной войны в Украине.
- Заявление Залужного восприняли, мол, война в Украине зашла в тупик. Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте действительно сложная, но война не зашла в "тупик".
- Эксперты сходятся во мнении, что заявления Залужного были адресованы западным партнерам Украины. В частности, главнокомандующий ВСУ в статье четко перечислил 5 пунктов, необходимых Украине для победы.
- По его словам, Украине требуется контроль над небом, усиление РЭБ и контрбатарейной борьбы, разминирование территорий и наращивание резервов.
- В то же время, Залужный признал свою ошибку, когда подумал, что Владимир Путин из-за больших потерь решит остановить войну.
- В офисе Президента Украины резко высказались о статье Залужного, чем пробуют пользоваться русские пропагандисты. Так, на страницах NYT появилась статья о "расколе между Зеленским и Залужным". Автором статьи оказался Эндрю Крамер, который неоднократно был замечен в манипуляциях.