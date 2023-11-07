Голова естонської розвідки Антс Ківісельг, коментуючи контрнаступ ЗСУ, заявив, що "ситуація дуже важка". Він пояснив, що Росія мала багато часу, щоб налагодити оборону.
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Що потрібно, щоб покращити ефективність контрнаступу ЗСУ
Крім того, за словами Ківісельга, росіяни мають перевагу в повітрі на деяких територіях.
Росія мала багато часу, щоб встановити свої оборонні лінії й РФ має перевагу в повітрі на деяких територіях. Тому для України важко звільнити Крим і відрізати росіян від територій,
– сказав він.
Голова естонської розвідки погодився з думку, що українській армії бракує артилерії, боєприпасів та штурмовиків. Антс Ківісельг наголосив, що Україні потрібна перевага в повітрі та високоточна зброя.
Водночас він зауважив, що українські сили виконують чудову роботу в глибокому тилу росіян.
"Вам потрібна перевага в повітрі та точна зброя. Але я бачу, що українські сили дуже добре проводять операції, що формують на полі бою, ЗСУ заходять у глибокий тил ворога, тиснуть на логістику росіян. А ми знаємо, що виходячи з того, що росіяни використовують багато артилерії, їм потрібна хороша логістика. ЗСУ роблять чудову роботу", – резюмував Ківісельг.
Валерій Залужний пояснив, що Україні потрібно для перемоги
- На сторінках видання The Economist вийшло інтерв'ю і стаття Валерія Залужного. Головнокомандувача ЗСУ заявив про загрозу позиційної війни в Україні.
- Заяву Залужного сприйняли, мовляв, війна в Україні зайшла в "глухий кут". Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на фронті дійсно складна, але війна не зайшла в "глухий кут".
- Експерти сходяться на думці, що заяви Залужного були адресовані західним партнерам України. Зокрема, головнокомандувача ЗСУ у статті чітко перерахував 5 пунктів, які потрібні Україні для перемоги.
- За його словами, Україні потрібен контроль над небом, посилення РЕБ і контрбатарейної боротьби, розмінування територій і нарощування резервів.
- Водночас Залужний визнав свою помилку, коли подумав, що Владімір Путін через великі втрати вирішить зупинити війну.
- В Офісі Президента України різко висловилися про статтю Залужного, чим намагаються скористатися російські пропагандисти. Так, на сторінках NYT з'явилася стаття про "розкол між Зеленським і Залужним". Автором статті виявився Ендрю Крамер, який неодноразово був помічений у маніпуляціях.