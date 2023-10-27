Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что лично подверг критике венгерского премьера за сравнение членства в ЕС и советской оккупацией. Кроме того, французский лидер отреагировал и на встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время национального брифинга по результатам саммита ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.
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Венгрия очень выиграла, – Макрон
Эммануэль Макрон отметил, что решение присоединиться к Евросоюзу было суверенным решением Венгрии, в отличие от московской оккупации в 1956 году.
Она (Венгрия – 24 Канал) очень выиграла от этого и продолжает выигрывать с тех пор, как присоединилась. И венгерский народ живет гораздо лучше с тех пор, как присоединился к Европе, но это был суверенный выбор,
– подчеркнул Макрон.
Президент Франции также отреагировал на встречу Орбана и президента Путина в Китае. Французский лидер отметил, что не проводит "уроки морали" венгерскому премьеру. Впрочем, он попросил Орбана сначала координировать двусторонние встречи с диктатором из Кремля со всеми членами ЕС.
Я просто говорю, что это не должно нас ослабить, и я думаю, что с начала войны в Украине наша сила заключалась в единстве, скорости и выдержке линии.
– сказал Макрон.
Президент Франции добавил, что лидеры Венгрии и Словакии не просили изменить финальный текст коммюнике саммита. По его словам, главы государств-членов ЕС иногда должны прислушиваться к аргументам Фицо и Орбана для сохранения внутреннего единства.
Реакция фон дер Ляйен на встречу с Путиным
Во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также рассказала, что европейские лидеры отреагировали на встречу венгерского премьера Виктора Орбана вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.
Общий подход лидеров таков: лидер суверен и свободен в выборе своих партнеров для дискуссии. Но нам нужна тесная координация и прозрачность, если содержание дискуссии влияет на Европейский Союз и единство в Европейском Союзе,
– добавила фон дер Ляен.
На фоне сообщений о том, что ЕС поставил лишь 30% от обещанного миллиона боеприпасов, в финальном коммюнике саммита лидеры ЕС отметили "необходимость ускорить оказание военной поддержки Украине". В частности, ракет, систем ПВО и амуниции.