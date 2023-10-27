Президент Франції Емануель Макрон заявив, що особисто розкритикував угорського прем'єра за порівняння членства в ЄС та радянською окупацією. Крім того, французький лідер відреагував і на зустріч Віктора Орбана із Владіміром Путіним. Про це він заявив під час національного брифінгу за результатами саміту ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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Угорщина дуже виграла, – Макрон

Емануель Макрон зазначив, що рішення приєднатися до Євросоюзу було суверенним рішенням Угорщини, на відмінну від московської окупації у 1956 році.

Вона (Угорщина – 24 канал) дуже виграла від цього та продовжує вигравати з того часу, як приєдналася. І угорський народ живе значно краще відтоді, як приєднався до Європи, але це був суверенний вибір,

– наголосив Макрон.

Президент Франції також відреагував на зустріч Орбана та російського президента Путіна в Китаї. Французький лідер зазначив, що не проводить "уроки моралі" угорському прем'єру. Втім, він попросив Орбана спочатку координувати двосторонні зустрічі з диктатором з Кремля з усіма членами ЄС.

Я просто кажу, що це не повинно нас послабити, і я думаю, що з початку війни в Україні наша сила полягала в єдиності, швидкості та витримці лінії,

– сказав Макрон.

Президент Франції додав, що лідери Угорщини та Словаччини не просили змінити фінальний текст комюніке саміту. За його словами, очільники держав-членів ЄС іноді мають прислухатися до аргументів Фіцо та Орбана задля збереження внутрішньої єдності.

Реакція фон дер Ляєн на зустріч з Путіним

Під час пресконференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також розповіла, що європейські лідери відреагували на зустріч угорського прем'єра Віктора Орбана разом із російським диктатором Владіміром Путіним.

Загальний підхід лідерів такий: лідер є суверенним і вільним у виборі своїх партнерів для дискусії. Але нам потрібна тісна координація і прозорість, якщо зміст дискусії впливає на Європейський Союз і єдність в Європейському Союзі,

– додала фон дер Ляєн.

На тлі повідомлень про те, що ЄС поставив лише 30% від обіцяного мільйону боєприпасів, у фінальному комюніке саміту лідери ЄС наголосили на "необхідності прискорити надання військової підтримки Україні". Зокрема, ракет, систем ППО та амуніції.