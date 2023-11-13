Макрон постійно говорить складними фігурами: політолог проаналізував заяви президента Франції

Днями Еммануель Макрон зробив заяву щодо війни в Україні. Президент Франції сказав, що грудень буде критичним і вирішальним для нашої держави.

Зважаючи чи точний був переклад, цю заяву можна трактувати з різних аспектів. Про них 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Заява Макрона

На думку Олега Лісного, французький очільник у своїй заяві мав на увазі підведення підсумків року. Зокрема, у питаннях військової допомоги від наших союзників та питань, які наразі гостро стоять на вирішенні.

"Макрон усвідомлює, що наступний місяць буде небезпечний у сенсі недозакритого неба над Україною. Швидше за все тут мався на увазі комплекс проблем, які б я не назвав кризовими. Кризу я заміню словом "турбулентність". Не треба бути Макроном, щоб зрозуміти що увесь світ потрапив у цю зону і не критичних моментів вже не буде – постійно будуть виклики і у нас , і у союзників", – відзначив політолог.

Олег Лісний про заяву Макрона: дивитись відео

З іншого боку – своїми висновками Еммануель Макрон міг підіймати свою значущість. І таким чином спонукати партнерів більше допомагати Україні.

"Макрон завжди дивував такими словесними зигзагами. Можливо, він хоче втіли у життя свою мрію, бути політиком номер 1 у Європі і так може привертати до себе увагу. Тут багато нюансів, які треба знати, що відбувається між Францією та іншими державами. Я б розглядав це через позитив. Мені б хотілося, щоб це був заклик допомагати більше", – наголосив Лісний.

Основні тези заяви Макрона:

Еммануель Макрон оцінив зусилля українських захисників у визвольній боротьбі проти російських окупантів та наголосив, що підтримка України є обов'язком Франції та інших держав;

він назвав дії Росії імперіалізмом і колоніалізмом та наголосив, що у разі її перемоги в Європі з'явиться "нова імперська держава". Вона загрожуватиме усьому континенту;

французький очільник також висловився щодо переговорів між Україною та Росією. На його думку, цей час ще не настав.

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