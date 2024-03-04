Макрон изменил парадигму поддержки Украины, - глава МИД Эстонии

Глава эстонского МИД Маргус Тсахкна прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной возможности отправки войск в Украину. По его словам, это показывает, что важность победы Киева дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше.

Недавно во время общения с журналистами лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности введения войск НАТО в Украину. Однако, сказать, что среди мировых лидеров есть единый консенсус по этому, невозможно.

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Мнение эстонского министра

Глава эстонского МИД отметил, что для того, чтобы помочь Украине победить Россию в развязанной Кремлем войне, ЕС "следует начать с выполнения уже данных обещаний". В частности, он напомнил, что Украина до сих пор не получила обещанный миллион боеприпасов.

Тсахкна призвал Евросоюз "быть более смелыми и амбициозными".

Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше,

– подчеркнул глава МИД Эстонии.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна признал, что пока нет консенсуса по вопросу отправки войск в Украину. Однако, убежден он, "это может изменить отношение некоторых стран к немедленной военной помощи Украине, поскольку это, безусловно, будет более простым решением, чем прямое вмешательство".

"Важно отметить, что в вопросе боеприпасов был отменен принцип, согласно которому они должны поступать только от европейской оборонной промышленности. Хорошо, что мы обсуждаем различные варианты и наш приоритет – как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину, получая их отовсюду, откуда только возможно", – добавил министр Тсахкна.

Кроме этого, он напомнил заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала использовать прибыль от замороженных активов российского центрального банка для того, чтобы закупить военную технику для Украины.

По мнению Тсахкны, это было бы важным шагом.

Глава эстонского МИД отметил, что Россия должна получить четкий сигнал о том, что не будет никакой гибкости или возвращения к нормальным отношениям до тех пор, пока Украина не победит и не будет компенсирован нанесенный Украине ущерб. "Своими действиями мы должны показать, что время истекает не у Украины, Европы и всего демократического мира, а у агрессора", – резюмировал он.

Заявление Макрона о введении войск Альянса в Украину: кратко