Макрон змінив парадигму підтримки України, – очільник МЗС Естонії

Глава естонського МЗС Маргус Тсахкна прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про потенційну можливість відправки військ до України. За його словами, це показує, що важливість перемоги Києва дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше.

Нещодавно під час спілкування з журналістами лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Проте, сказати, що серед світових лідерів є єдиний консенсус щодо цього, неможливо.

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Думка естонського міністра

Голова естонського МЗС зазначив, що для того, аби допомогти Україні перемогти Росію у розв'язаній Кремлем війні, ЄС "слід почати з виконання вже даних обіцянок". Зокрема, він нагадав, що Україна досі не отримала обіцяний мільйон боєприпасів.

Тсахкна закликав Євросоюз "бути сміливішими й амбітнішими".

Заява Макрона про те, що він може розглянути можливість відправки військ в Україну, була зміною парадигми. Це показує, що важливість перемоги України дійшла до західних політиків, які ухвалюють рішення, і вони готові зробити більше,

– підкреслив очільник МЗС Естонії.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна визнав, що наразі немає консенсусу з питання відправки військ в Україну. Проте, переконаний він, "це може змінити ставлення деяких країн до негайної військової допомоги Україні, оскільки це, безумовно, буде простішим рішенням, ніж пряме втручання".

"Важливо зазначити, що в питанні боєприпасів було скасовано принцип, згідно з яким вони мають надходити тільки від європейської оборонної промисловості. Добре, що ми обговорюємо різні варіанти і наш пріоритет – якнайшвидше доставити боєприпаси в Україну, отримуючи їх звідусіль, звідки тільки можливо", – додав міністр Тсахкна.

Крім цього, він нагадав заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка закликала використати прибуток від заморожених активів російського центрального банку для того, аби закупити військову техніку для України.

На думку Тсахкни, це було б важливим кроком.

Голова естонського МЗС зазначив, що Росія повинна отримати чіткий сигнал про те, що не буде ніякої гнучкості або повернення до нормальних відносин доти, доки Україна не переможе і не буде компенсовано завдані Україні збитки. "Своїми діями ми повинні показати, що час спливає не в України, Європи і всього демократичного світу, а в агресора", – резюмував він.

Заява Макрона про введення військ Альянсу в Україну: коротко