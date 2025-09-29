Военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела
- Максим Буткевич, журналист, правозащитник и военный, стал первым украинцем, который получил премию имени Вацлава Гавела по правам человека.
- Буткевич, попавший в российский плен, был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.
Журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в сфере по правам человека. Впервые в истории награду получил украинец.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Что известно о награждении Максима Буткевича?
В зале Парламентской ассамблеи Совета Европы 29 сентября объявили лауреата премии имени Вацлава Гавела по правам человека. В этом году награду получил украинский журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич.
Двое других журналистов из Грузии и Азербайджана стали победителями в номинации "Премия, которая отмечает действия по защите прав человека во всем мире", отмечает Парламентская ассамблея Совета Европы.
Справка. Премией имени Вацлава Гавела ежегодно награждаются люди за выдающиеся достижения в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами.
Что известно о Максиме Буткевиче?
- Максим Буткевич известен как соучредитель Центра прав человека "Смена" и "Общественного радио".
- После начала полномасштабного вторжения России журналист добровольно стал на защиту Украины и был командиром взвода.
- В июне 2022 года военный вместе с несколькими собратьями попал в российский плен во время боев в селе Мирная Долина Луганской области.
- Произошло это из-за проблем со связью и координацией с артиллерией, когда военных обманом вывели на позиции оккупантов.
- Российский суд назначил Буткевичу 13 лет заключения по фейковым обвинениям.
- Украинского журналиста вернули во время 58-го обмена пленными между Украиной и Россией, в рамках которого освободили 95 украинских военных.