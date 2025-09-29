Журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в сфере по правам человека. Впервые в истории награду получил украинец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Что известно о награждении Максима Буткевича?

В зале Парламентской ассамблеи Совета Европы 29 сентября объявили лауреата премии имени Вацлава Гавела по правам человека. В этом году награду получил украинский журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич.

Вручение награды Максиму Буткевичу: смотрите видео

Двое других журналистов из Грузии и Азербайджана стали победителями в номинации "Премия, которая отмечает действия по защите прав человека во всем мире", отмечает Парламентская ассамблея Совета Европы.

Справка. Премией имени Вацлава Гавела ежегодно награждаются люди за выдающиеся достижения в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами.

Что известно о Максиме Буткевиче?