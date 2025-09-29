Укр Рус
24 Канал Новости Украины Военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела
29 сентября, 15:39
2

Военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Максим Буткевич, журналист, правозащитник и военный, стал первым украинцем, который получил премию имени Вацлава Гавела по правам человека.
  • Буткевич, попавший в российский плен, был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

Журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в сфере по правам человека. Впервые в истории награду получил украинец.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Смотрите также Тимоти Снайдер стал лауреатом Премии имени Василия Стуса

Что известно о награждении Максима Буткевича?

В зале Парламентской ассамблеи Совета Европы 29 сентября объявили лауреата премии имени Вацлава Гавела по правам человека. В этом году награду получил украинский журналист, правозащитник и военный Максим Буткевич.

Вручение награды Максиму Буткевичу: смотрите видео

Двое других журналистов из Грузии и Азербайджана стали победителями в номинации "Премия, которая отмечает действия по защите прав человека во всем мире", отмечает Парламентская ассамблея Совета Европы.

Справка. Премией имени Вацлава Гавела ежегодно награждаются люди за выдающиеся достижения в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами.

Что известно о Максиме Буткевиче?

  • Максим Буткевич известен как соучредитель Центра прав человека "Смена" и "Общественного радио".
  • После начала полномасштабного вторжения России журналист добровольно стал на защиту Украины и был командиром взвода.
  • В июне 2022 года военный вместе с несколькими собратьями попал в российский плен во время боев в селе Мирная Долина Луганской области.
  • Произошло это из-за проблем со связью и координацией с артиллерией, когда военных обманом вывели на позиции оккупантов.
  • Российский суд назначил Буткевичу 13 лет заключения по фейковым обвинениям.
  • Украинского журналиста вернули во время 58-го обмена пленными между Украиной и Россией, в рамках которого освободили 95 украинских военных.