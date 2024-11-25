Буткевича недавно освободили из плена. Теперь он рассказал обстоятельства того, как попал в руки россиян. Детали перескажет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Как Максим Буткевич попал в плен

Он и еще восемь бойцов в июне 2022 года выдвинулись на наблюдательный пункт в селе Мирная Долина Лисичанской городской громады. Это была только половина взвода, другие должны были прибыть позже. Также впоследствии должны были доставить воду и патроны.

Мы должны были наблюдать, не проходит ли техника противника, и докладывать об этом. Очень известный многим ребятам, особенно в плену, приказ наблюдать и докладывать. Вот это было оно. Не вступать в контакт без приказа, то есть не начинать бой. Если будет приказ отойти – отходить, но бой без приказа не начинать,

– объяснил Максим.

Впрочем, очень быстро у военных исчезла связь. А "Старлинк" сгорел вместе с машинами, которые накрыл вражеский миномет. Поэтому бойцы были на позиции без воды и без связи.

"Сидя уже в Луганском СИЗО, мы обсуждали, что пошло не так, что можно было сделать иначе. Пришли к выводу, что нам нужна была связь, минимальный контроль воздуха, то есть БПЛА, и нам нужна была координация с артиллерией. У нас не было координации с артой, у нас не было БПЛА, у нас не было связи. Что могло пойти не так, как говорится... Рации против РЭБа оказались бессильны. Мы наблюдали – докладывать не могли. Другие подразделения не вывели, воду не доставили, а на следующее утро в соседние лесополосы зашло большое количество техники, людей, и мы не сразу их идентифицировали. Но потом стало понятно, что это россияне", – поделился Буткевич.

Бойцы решили отходить. На тот момент они были без воды более полусуток. Внезапно в эфир вышел один из бойцов того подразделения, на усиление которого прибыли защитники. Объяснил, что они в окружении, но еще успевают выйти.

Если мы будем идти по ориентирам, которые он нам даст, мы выйдем к нему и вместе выйдем из окружения. Это был марш-бросок, достаточно изнурительный из-за сложности рельефа. А в результате, когда вышли уже на точку, где мы должны были с ним встретиться в нескольких десятках метров от той лесополосы, он нас остановил по рации и сказал: "Ребята, извините, но я со вчерашнего вечера в плену. Если вы не сложите сейчас оружие, вас уничтожат, потому что я вас вывел на российские позиции". И действительно из лесополосы выдвинулись люди, держа нас на прицеле, показывая, что они там. А мы стояли посреди чистого поля. Так мы попали в плен.

Россиян было очень много. Они разоружили украинских бойцов и поставили их на колени. Правда, жестоко не вели себя, даже дали напиться. Но забрали документы, деньги, ценные вещи.