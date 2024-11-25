Буткевича нещодавно звільнили з полону. Тепер він розповів обставини того, як потрапив до рук росіян. Деталі перекаже 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Як Максим Буткевич потрапив у полон

Він і ще восьмеро бійців у червні 2022 року висунулися на спостережний пункт у селі Мирна Долина Лисичанської міської громади. Це була тільки половина взводу, інші мали прибути пізніше. Також згодом мали доправити воду та патрони.

Ми мали спостерігати, чи не проходить техніка противника, і доповідати про це. Дуже відомий багатьом хлопцям, особливо в полоні, наказ спостерігати і доповідати. Оце було воно. Не вступати в контакт без наказу, тобто не починати бій. Якщо буде наказ відійти – відходити, але бій без наказу не починати,

– пояснив Максим.

Утім, дуже швидко у військових зник зв'язок. А "Старлінк" згорів разом з машинами, які накрив ворожий міномет. Тож бійці були на позиції без води і без зв'язку.

"Сидячи вже в Луганському СІЗО, ми обговорювали, що пішло не так, що можна було зробити інакше. Дійшли висновку, що нам потрібен був зв'язок, мінімальний контроль повітря, тобто БпЛА, і нам потрібна була координація з артилерією. У нас не було координації з артою, в нас не було БпЛА, в нас не було зв'язку. Що могло піти не так, як то кажуть… Рації проти РЕБу виявились безсильні. Ми спостерігали – доповідати не могли. Інші підрозділи не вивели, воду не доправили, а наступного ранку в сусідні лісосмуги зайшла велика кількість техніки, людей, і ми не одразу їх ідентифікували. Але потім стало зрозуміло, що це росіяни", – поділився Буткевич.

Бійці вирішили відходити. На той момент вони були без води понад пів доби. Раптово в ефір вийшов один з бійців того підрозділу, на підсилення якого прибули захисники. Пояснив, що вони в оточенні, але ще встигають вийти.

Якщо ми йтимемо за орієнтирами, які він нам дасть, ми вийдемо до нього і разом вийдемо з оточення. Це був марш-кидок, достатньо виснажливий через складність рельєфу. А в результаті, коли вийшли вже на точку, де ми мали з ним зустрітися за кілька десятків метрів від тої лісосмуги, він нас зупинив по рації і сказав: "Хлопці, вибачайте, але я з вчорашнього вечора в полоні. Якщо ви не складете зараз зброю, вас знищать, тому що я вас вивів на російські позиції". І справді з лісосмуги висунулись люди, тримаючи нас на прицілі, показуючи, що вони там. А ми стояли посеред чистого поля. Так ми потрапили в полон.

Росіян було дуже багато. Вони роззброїли українських бійців та поставили їх навколішки. Щоправда, жорстоко не поводилися, навіть дали напитися. Але забрали документи, гроші, цінні речі.