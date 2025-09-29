Укр Рус
24 Канал Новини України Військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела
29 вересня, 15:39
2

Військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела

Дарія Черниш
Основні тези
  • Максим Буткевич, журналіст, правозахисник і військовий, став першим українцем, який отримав премію імені Вацлава Гавела з прав людини.
  • Буткевич, який потрапив у російський полон, був звільнений у межах обміну полоненими між Україною та Росією.

Журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела у сфері з прав людини. Вперше в історії нагороду отримав українець.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Дивіться також Тімоті Снайдер став лавреатом Премії імені Василя Стуса 

Що відомо про нагородження Максима Буткевича?

У залі Парламентської асамблеї Ради Європи 29 вересня оголосили лауреата премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Цього року відзнаку отримав український журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич. 

Вручення нагороди Максиму Буткевичу: дивіться відео

Двоє інших журналістів з Грузії та Азербайджану стали переможцями у номінації "Премія, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі", зазначає Парламентська асамблея Ради Європи.

Довідка. Премією імені Вацлава Гавела щорічно нагороджуються люди за видатні досягнення у сфері захисту прав людини в Європі та за її межами.

Що відомо про Максима Буткевича?

  • Максим Буткевич відомий як співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо".
  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії журналіст добровільно став на захист України та був командиром взводу.
  • У червні 2022 року військовий разом із кількома побратимами потрапив у російський полон під час боїв у селі Мирна Долина на Луганщині.
  • Сталося це через проблеми зі зв'язком та координацією з артилерією, коли військових обманом вивели на позиції окупантів.
  • Російський суд призначив Буткевичу 13 років ув'язнення за фейковими обвинуваченнями.
  • Українського журналіста повернули під час 58-го обміну полоненими між Україною та Росією, у межах якого звільнили 95 українських військових. 