Військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела
- Максим Буткевич, журналіст, правозахисник і військовий, став першим українцем, який отримав премію імені Вацлава Гавела з прав людини.
- Буткевич, який потрапив у російський полон, був звільнений у межах обміну полоненими між Україною та Росією.
Журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела у сфері з прав людини. Вперше в історії нагороду отримав українець.
Що відомо про нагородження Максима Буткевича?
У залі Парламентської асамблеї Ради Європи 29 вересня оголосили лауреата премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Цього року відзнаку отримав український журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич.
Двоє інших журналістів з Грузії та Азербайджану стали переможцями у номінації "Премія, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі", зазначає Парламентська асамблея Ради Європи.
Довідка. Премією імені Вацлава Гавела щорічно нагороджуються люди за видатні досягнення у сфері захисту прав людини в Європі та за її межами.
Що відомо про Максима Буткевича?
- Максим Буткевич відомий як співзасновник Центру прав людини "Зміна" та "Громадського радіо".
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії журналіст добровільно став на захист України та був командиром взводу.
- У червні 2022 року військовий разом із кількома побратимами потрапив у російський полон під час боїв у селі Мирна Долина на Луганщині.
- Сталося це через проблеми зі зв'язком та координацією з артилерією, коли військових обманом вивели на позиції окупантів.
- Російський суд призначив Буткевичу 13 років ув'язнення за фейковими обвинуваченнями.
- Українського журналіста повернули під час 58-го обміну полоненими між Україною та Росією, у межах якого звільнили 95 українських військових.