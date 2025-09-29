Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Що відомо про нагородження Максима Буткевича?

У залі Парламентської асамблеї Ради Європи 29 вересня оголосили лауреата премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Цього року відзнаку отримав український журналіст, правозахисник і військовий Максим Буткевич.

Вручення нагороди Максиму Буткевичу: дивіться відео

Двоє інших журналістів з Грузії та Азербайджану стали переможцями у номінації "Премія, яка відзначає дії щодо захисту прав людини в усьому світі", зазначає Парламентська асамблея Ради Європи.

Довідка. Премією імені Вацлава Гавела щорічно нагороджуються люди за видатні досягнення у сфері захисту прав людини в Європі та за її межами.

Що відомо про Максима Буткевича?