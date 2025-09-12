Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Український ПЕН. Що відомо про Тімоті Снайдера – читайте у матеріалі.

Організатори щороку присуджують премію імені Василя Стуса авторам за особливий внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції, незалежно від місця їхнього проживання.

Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою і поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся,

– заявив Тімоті Снайдер.

Нагороду вручав президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко. Лауреат отримав грошову винагороду і статуетку, яку створили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников.

Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку,

– сказав Єрмоленко.

Церемонію проводив журналіст Вадим Карп'як. Під час події організатори також оголосили збір на автівки для окремого загону Центру спеціального призначення "Крила Омеги".

Коротко про Тімоті Снайдера