Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Український ПЕН. Що відомо про Тімоті Снайдера – читайте у матеріалі.
Організатори щороку присуджують премію імені Василя Стуса авторам за особливий внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції, незалежно від місця їхнього проживання.
Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою і поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся,
– заявив Тімоті Снайдер.
Нагороду вручав президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко. Лауреат отримав грошову винагороду і статуетку, яку створили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников.
Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку,
– сказав Єрмоленко.
Церемонію проводив журналіст Вадим Карп'як. Під час події організатори також оголосили збір на автівки для окремого загону Центру спеціального призначення "Крила Омеги".
Коротко про Тімоті Снайдера
Тімоті Снайдер досліджує історію Центральної та Східної Європи. Він є дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка у США. Історик говорить п'ята і читає десятьма європейськими мовами.
Снайдер – автор і упорядник 20 книг, що видані 40 мовами. Серед найвідоміших: "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка" і "Про свободу".