Благодарит Путина и гордится гражданством России: что рассказала мать освобожденного из плена ХАМАС
- Максима Харкина удерживали в плену ХАМАС 738 дней, его мать благодарит Путина за якобы содействие в освобождении сына.
- Наталья Харкина гордится российским гражданством и планирует с сыном посетить Москву.
Боевики ХАМАС удерживали Максима Харкина в заложниках 738 дней. Его мать сообщила, что семья намерена посетить Москву.
Об этом Наталья Харкина рассказала в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", передает 24 Канал.
К теме ХАМАС освободил из плена украинца из Донецка, которому оформили паспорт России
Как мать освобожденного из плена ХАМАС украинца благодарила Путина?
Женщина отметила, что семья планирует поездку в Москву, однако точная дата пока не определена.
Мы обязательно приедем в Россию. Пока не могу сказать, когда именно – все зависит от физического состояния Максима,
– сказала Наталья.
По словам женщины, за время плена сын потерял около 30 килограммов, однако сейчас находится "в хороших руках" и постепенно восстанавливается.
К тому же в предыдущем комментарии другому пропагандистскому изданию, "ТАСС", Харкина поблагодарила российского диктатора якобы за содействие в освобождении сына.
К слову, 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 заложников, которых передали Израилю через Международный комитет Красного Креста. Сейчас, по официальным данным, живых заложников в плену ХАМАС больше нет.
Женщина выразила гордость за свое российское гражданство. Она также сообщила, что хочет вместе с Максимом "лично поблагодарить" главу Кремля.
По словам Натальи, именно благодаря вмешательству Путина условия содержания Максима в плену ХАМАСа якобы были лучше, чем у других заложников.
Что известно об истории Харкина?
Мужчина родился в украинском Донецке. Однако долгое время жил в Израиле. Боевики ХАМАС захватили Максима Харкина в заложники во время нападения на фестиваль "Нова", который проходил 7 октября 2023 года. На мероприятие мужчина приехал вместе с другом и его женой – обоих впоследствии нашли мертвыми.
Известно, что мать Максима и его дочь уже имеют российское гражданство. После того, как подтвердилось, что Харкин находится в плену, семья решила и ему оформить российский паспорт, надеясь, что это поможет с освобождением.