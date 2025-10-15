Об этом Наталья Харкина рассказала в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости", передает 24 Канал.

Женщина отметила, что семья планирует поездку в Москву, однако точная дата пока не определена.

Мы обязательно приедем в Россию. Пока не могу сказать, когда именно – все зависит от физического состояния Максима,

– сказала Наталья.

По словам женщины, за время плена сын потерял около 30 килограммов, однако сейчас находится "в хороших руках" и постепенно восстанавливается.

К тому же в предыдущем комментарии другому пропагандистскому изданию, "ТАСС", Харкина поблагодарила российского диктатора якобы за содействие в освобождении сына.

К слову, 13 октября группировка ХАМАС освободила 20 заложников, которых передали Израилю через Международный комитет Красного Креста. Сейчас, по официальным данным, живых заложников в плену ХАМАС больше нет.

Женщина выразила гордость за свое российское гражданство. Она также сообщила, что хочет вместе с Максимом "лично поблагодарить" главу Кремля.

По словам Натальи, именно благодаря вмешательству Путина условия содержания Максима в плену ХАМАСа якобы были лучше, чем у других заложников.

Что известно об истории Харкина?