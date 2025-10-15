Про таке Наталія Харкіна розповіла в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости", передає 24 Канал.

До теми ХАМАС звільнив з полону українця з Донецька, якому оформили паспорт Росії

Як мати звільненого з полону ХАМАС українця дякувала Путіну?

Жінка зазначила, що родина планує поїздку до Москви, однак точна дата поки не визначена.

Ми обов'язково приїдемо до Росії. Поки не можу сказати, коли саме – усе залежить від фізичного стану Максима,

– сказала Наталія.

За словами жінки, за час полону син втратив близько 30 кілограмів, проте нині перебуває "у добрих руках" і поступово відновлюється.

До того ж в попередньому коментарі іншому пропагандистському виданню, "ТАСС", Харкіна подякувала російському диктатору нібито за сприяння у звільненні сина.

До слова, 13 жовтня угруповання ХАМАС звільнило 20 заручників, яких передали Ізраїлю через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Нині, за офіційними даними, живих заручників у полоні ХАМАС більше немає.

Жінка висловила гордість за своє російське громадянство. Вона також повідомила, що хоче разом із Максимом "особисто подякувати" очільнику Кремля.

За словами Наталії, саме завдяки втручанню Путіна умови утримання Максима у полоні ХАМАСу нібито були кращими, ніж в інших заручників.

Що відомо про історію Харкіна?