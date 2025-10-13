Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Maariv.
Дивіться також "Газа у вогні": для чого Ізраїль розпочав нове вторгнення та чому в ООН кажуть про геноцид
Що відомо про звільнення Максима Харкіна?
У виданні Israel Hayom розповідали, що чоловік переїхав до Ізраїлю разом із матір'ю. Крім неї, у нього є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна та п'ятирічна донька Моніка, які живуть у Росії.
Угрупування ХАМАС взяло Харкіна в заручники під час нападу на фестиваль "Нова" 7 жовтня 2023 року. Туди Максим приїхав із другом та його дружиною – обох потім знайшли мертвими.
Після двох років мук невизначеності, тривоги й надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за безмежну підтримку, солдатам ЦАХАЛу та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та інших наших близьких додому,
– процитували рідних чоловіка у Ynet.
Вони зауважили, що Максим Харкін перебував у нелюдських умовах у полоні. Відомо, що мати Харкіна та його донька мають російське громадянство. Незадовго після того, як його перебування в полоні підтвердилося, сім'я оформила російський паспорт і йому. Вони сподівалися, що це допоможе швидше його звільнити.
Що пишуть про завершення війни в Газі?
Нагадаємо, що зранку 13 жовтня президент США прибув з візитом до Ізраїлю. Він заявив, що війна між ХАМАС та Ізраїлем вважається офіційно завершеною.
Крім того, ХАМАС звільнив 20 заручників, яких передали Ізраїлю через Червоний Хрест.
Зараз у полоні палестинського угрупування немає живих заручників. Ізраїль, своєю чергою, в обмін на заручників поверне 1966 палестинських в'язнів.