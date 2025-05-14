Сотрудничал с россиянами и бил украинцев: в Киеве будут судить освобожденного из плена военного

В Киеве будут судить военнослужащего ВСУ Максима Бобылева. Его вернули из российского плена в июле 2024 года.

Мужчину подозревают в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебного репортера".

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Что известно о деле Максима Бобылева

Прежде всего стоит заметить, что подозреваемый Максим Бобылев уже более полугода находится под стражей и не признает своей вины.

По данным следствия, он не только был лояльным к работникам "Калининской исправительной колонии" на временно оккупированной территории Донецкой области, но и помогал им и участвовал в избиении пленных украинских защитников.

В подозрении Бобилева четыре эпизода и пятеро пострадавших за период с сентября 2023 по январь 2024 года. В частности, 19 сентября 2023-го под предлогом того, что новоприбывший пленный не сказал о своей татуировке, сотрудники колонии заставили его раздеться и избили.

Помощник начальника смены Андрей Кононенко и инспектор отдела безопасности Артем Карянов повели его в туалет. В это время Бобылев якобы по собственной инициативе присоединился к ним. Пленного сбили с ног над унитазом.

Тогда подозреваемый якобы удерживал руки потерпевшего за спиной, чтобы подавить возможное сопротивление, тогда как Карянов и Кононенко били мужчину ногами по голове, опуская его голову в унитаз.

Кроме того, по версии следствия, Бобилев участвовал в так называемой "приемке" пленных. Во время нее украинских защитников заставляли полностью раздеться, стать к стене в "позе ласточки", а затем беспричинно били резиновыми дубинками.

Заметим, что 30 октября 2023-го "приемку" проводил оперуполномоченный Дмитрий Андреев. Тогда Бобилев якобы нанес не менее трех ударов резиновой дубинкой по ягодицам потерпевшего, а 18 января 2024-го ударил пленного в грудь ногой, которая была обута в ботинок.

На этапе досудебного следствия удалось допросить около 20 свидетелей, потерпевшие приняли участие в следственных экспериментах. Также состоялись одновременные допросы подозреваемого Бобылева с потерпевшими, во время которых они настаивали на своих объяснениях.

Добавим, что в рамках личного обыска у Бобылева изъяли мобильный телефон и тетрадь. В телефоне следователи обнаружили сообщения и звонки на номер телефона российского мобильного оператора. Тогда как в тетради были записи с фамилиями, именами и отчествами разных лиц, а также название электронного ящика и какой-то номер мобильного телефона.

В начале 2025 года заочно объявили подозрения сотрудникам "Калининской исправительной колонии" Кононенко, Карянову и Андрееву, которые считаются соучастниками Бобылева. Сам украинский экс-пленный предстанет перед судом лично.

Печерский районный суд Киева уже провел подготовительное слушание 13 мая. Защитник Евгений Олейник участвовал по видеосвязи. Никто из участников процесса не возражал против того, чтобы дело назначили к рассмотрению в открытом заседании. Сам же обвиняемый попросил, чтобы его дело слушала коллегия из трех судей.

Адвокат Бобылева говорит, что пребывание под арестом его подопечного якобы необоснованное и чрезмерно строгое. При этом отмечает, что Бобылев все еще остается военнослужащим Украины. Он ходатайствовал о мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей, и говорил, что Бобылев якобы еще "может иметь намерения продолжать службу".

По поводу выдвинутого обвинения Бобылев и его адвокат в суде еще не высказывались. Впрочем, в случае доказательства вины подозреваемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что после обмена пленными бывший военнопленный Виктор "Лелека" Лахно начал писать в соцсетях, что Бобылев сотрудничал с администрацией колонии, где держали и пытали пленных. А также не хотел обмениваться и отказывался от гражданства Украины.

Кроме этого, Лахно публиковал показания других людей. 18 июля СБУ зарегистрировала уголовное производство.

Заметим, что российские военные не только пытают украинских пленных, но и казнят их, пренебрегая международными нормами гуманитарного права. По данным миссии ООН, с августа задокументировано 29 случаев убийства по меньшей мере 91 украинского военнослужащего, которые не могли оказать сопротивления.