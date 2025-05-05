Российские же войска этих норм не придерживаются, несмотря на международную реакцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Российские военные казнят украинских пленных

Пятеро украинских операторов беспилотников поделились свидетельствами, что им приходилось смотреть видеозаписи с дронов, на которых видно, как их товарищи сдаются, а затем их расстреливают. Некоторые российские военнослужащие даже настолько не боятся ответственности, что сами выкладывают подобные видео в социальные сети.

Журналисты вспоминают о случае под Покровском, когда 30 сентября было расстреляно 16 украинцев, которые сложили оружие. Видео, зафиксированное украинской прокуратурой, оказалось настолько качественным, что одна из матерей смогла узнать своего сына.

Особенно ужасным этот феномен является из-за возможности фиксации событий в режиме реального времени. Если раньше военные преступления выявляли уже постфактум, то сейчас дроны позволяют документировать нарушения прав человека в момент их совершения.

С августа, по данным миссии ООН, задокументировано 29 случаев убийства по меньшей мере 91 украинского военнослужащего, которые уже не могли оказать сопротивления. Для сравнения, за этот же период зафиксирован один случай казни недееспособного российского солдата.

Некоторые военные аналитики заявили, что россияне могли попытаться запугать потенциальных украинских новобранцев, чтобы они не вступали в армию, и заставить российских солдат дважды подумать, прежде чем сдаваться, – потому что украинцы могут захотеть отомстить,

– говорится в статье.

Операторы беспилотников, которые стали свидетелями этих событий, признаются: самое страшное – это ощущение беспомощности.

"Мы ничего не могли сделать, чтобы помочь нашим людям. Мы не произносили вежливых слов – мы были полны ярости и сильного желания отомстить", – подчеркнул другой оператор.

Напомним, по данным следствия СБУ, 17 июня 2024 года российские командиры дали своим подчиненным команду расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить на капот подбитого украинского бронеавтомобиля. Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. СБУ определили лиц, отдавших преступный приказ.