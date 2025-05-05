Російські ж війська цих норм не дотримуються, не зважаючи на міжнародну реакцію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Російські військові страчують українських полонених

П’ятеро українських операторів безпілотників поділилися свідченнями, що їм доводилося дивитися відеозаписи з дронів, на яких видно, як їхні товариші здаються, а згодом їх розстрілюють. Деякі російські військовослужбовці навіть настільки не бояться відповідальності, що самі викладають подібні відео у соціальні мережі.

Журналісти згадують про випадок під Покровськом, коли 30 вересня було розстріляно 16 українців, які склали зброю. Відео, зафіксоване українською прокуратурою, виявилося настільки якісним, що одна з матерів змогла упізнати свого сина.

Особливо жахливим цей феномен є через можливість фіксації подій у режимі реального часу. Якщо раніше воєнні злочини виявляли вже постфактум, то нині дрони дозволяють документувати порушення прав людини в момент їх вчинення.

Від серпня, за даними місії ООН, задокументовано 29 випадків убивства щонайменше 91 українського військовослужбовця, що вже не могли чинити опору. Для порівняння, за цей самий період зафіксовано один випадок страти недієздатного російського солдата.

Деякі військові аналітики заявили, що росіяни могли спробувати залякати потенційних українських новобранців, щоб вони не вступали в армію, і змусити російських солдатів двічі подумати, перш ніж здаватися, – тому що українці можуть захотіти помститися,

– йдеться у статті.

Оператори безпілотників, які стали свідками цих подій, зізнаються: найстрашніше – це відчуття безпорадності.

"Ми нічого не могли зробити, щоб допомогти нашим людям. Ми не вимовляли ввічливих слів – ми були сповнені люті та сильного бажання помститися", – підкреслив інший оператор.

Нагадаємо, за даними слідства СБУ, 17 червня 2024 року російські командири дали своїм підлеглим команду розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти на капот підбитого українського бронеавтомобіля. Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. СБУ визначили осіб, що віддали злочинний наказ.