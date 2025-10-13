ХАМАС освободил из плена украинца из Донецка, которому оформили паспорт России
- Палестинская группировка ХАМАС освободила 35-летнего Максима Харкина, уроженца Донецка, в рамках мирного соглашения с Израилем.
- Харкин, попавший в плен во время нападения на фестиваль "Нова", получил российское гражданство во время пребывания в плену.
Палестинская группировка ХАМАС освободила 35-летнего заложника Максима Харкина в рамках мирного соглашения с Израилем. Мужчина родился в украинском Донецке, однако перед попаданием в плен длительное время жил в Израиле.
Что известно об освобождении Максима Харкина?
В издании Israel Hayom рассказывали, что мужчина переехал в Израиль вместе с матерью. Кроме нее, у него есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в России.
Группировка ХАМАС взяла Харкина в заложники во время нападения на фестиваль "Нова" 7 октября 2023 года. Туда Максим приехал с другом и его женой – обоих потом нашли мертвыми.
После двух лет мучений неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля за безграничную поддержку, солдатам ЦАХАЛа и силам безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и других наших близких домой,
Они отметили, что Максим Харкин находился в нечеловеческих условиях в плену. Известно, что мать Харкина и его дочь имеют российское гражданство. Вскоре после того, как его пребывание в плену подтвердилось, семья оформила российский паспорт и ему. Они надеялись, что это поможет быстрее его освободить.
Что пишут о завершении войны в Газе?
Напомним, что утром 13 октября президент США прибыл с визитом в Израиль. Он заявил, что война между ХАМАС и Израилем считается официально завершенной.
Кроме того, ХАМАС освободил 20 заложников, которых передали Израилю через Красный Крест.
Сейчас в плену палестинской группировки нет живых заложников. Израиль, свою очередь, в обмен на заложников вернет 1966 палестинских заключенных.