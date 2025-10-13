Палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного заручника Максима Харкіна у межах мирної угоди з Ізраїлем. Чоловік народився в українському Донецьку, проте перед потраплянням у полон тривалий час мешкав у Ізраїлі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Maariv.

Що відомо про звільнення Максима Харкіна?

У виданні Israel Hayom розповідали, що чоловік переїхав до Ізраїлю разом із матір'ю. Крім неї, у нього є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна та п'ятирічна донька Моніка, які живуть у Росії.

Угрупування ХАМАС взяло Харкіна в заручники під час нападу на фестиваль "Нова" 7 жовтня 2023 року. Туди Максим приїхав із другом та його дружиною – обох потім знайшли мертвими.

Після двох років мук невизначеності, тривоги й надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за безмежну підтримку, солдатам ЦАХАЛу та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та інших наших близьких додому,

– процитували рідних чоловіка у Ynet.

Вони зауважили, що Максим Харкін перебував у нелюдських умовах у полоні. Відомо, що мати Харкіна та його донька мають російське громадянство. Незадовго після того, як його перебування в полоні підтвердилося, сім'я оформила російський паспорт і йому. Вони сподівалися, що це допоможе швидше його звільнити.

