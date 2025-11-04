Укр Рус
Новости Украины "Схватил за руку и вынес на берег": восьмилетний украинец спас малыша на море в Египте
4 ноября, 17:37
2

"Схватил за руку и вынес на берег": восьмилетний украинец спас малыша на море в Египте

Лілія Халаман
Основные тезисы
  • Восьмилетний украинец Любомир спас малыша, тонущего на курорте Шарм-эш-Шейх.
  • Любомир схватил ребенка за руку и вынес на берег, не растерявшись в ситуации.

Во время отдыха на египетском курорте Шарм-эш-Шейх восьмилетний украинец Любомир спас тонущего малыша. О поступке своего ученика рассказал львовский тренер по плаванию Александр Садчиков.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Моя Школа OBOZ.UA.

В своем аккаунте в социальной сети Threads тренер опубликовал скриншот переписки с отцом воспитанника, где описаны подробности спасательной операции.

Любчик спас мальчика, который начал тонуть в море. Мальчику на вид 5 – 6 лет. Думаю, он не учел перепада глубины… 
– говорится в сообщении.

Юный пловец не растерялся – схватил ребенка за руку и на собственных плечах вынес на берег.

Под заметкой пользователи пишут, что этот поступок стоит больше любых дипломов.

