Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Моя Школа OBOZ.UA.
В своем аккаунте в социальной сети Threads тренер опубликовал скриншот переписки с отцом воспитанника, где описаны подробности спасательной операции.
Смотрите также: Праздник приближается: сколько дней осталось до Нового 2026 года
Любчик спас мальчика, который начал тонуть в море. Мальчику на вид 5 – 6 лет. Думаю, он не учел перепада глубины…
– говорится в сообщении.
Юный пловец не растерялся – схватил ребенка за руку и на собственных плечах вынес на берег.
Под заметкой пользователи пишут, что этот поступок стоит больше любых дипломов.
Как выбрать место для отдыха за границей?
- Остров Фукуок во Вьетнаме стремительно набирает популярность среди туристов благодаря своим белоснежным пляжам, тропическим джунглям и богатому культурному наследию.
- Остров Гозо в Средиземном море привлекает туристов своей живописной природой и историческими памятниками, в частности мегалитическим комплексом Ġgantija.
- Роб Брукс определил Порту, Севилью, Болгарию, Агадир и Египет как самые привлекательные направления для отдыха в 2026 году – благодаря выгодным ценам, приятной атмосфере и улучшенной туристической инфраструктуре.