Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Моя Школа OBOZ.UA.

У своєму акаунті в соціальній мережі Threads тренер опублікував скриншот листування з батьком вихованця, де описані подробиці рятувальної операції.

Любчик врятував хлопчика, який почав тонути в морі. Хлопчику на вигляд 5 – 6 років. Думаю, він не врахував перепаду глибини…

– йдеться в повідомленні.

Юний плавець не розгубився – схопив дитину за руку та на власних плечах виніс на берег.

Під дописом користувачі пишуть, що цей вчинок вартий більше за будь-які дипломи.

