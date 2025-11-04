"Схопив за руку й виніс на берег": восьмирічний українець врятував малюка на морі в Єгипті
- Восьмирічний українець Любомир врятував малюка, що тонув на курорті Шарм-еш-Шейх.
- Любомир схопив дитину за руку та виніс на берег, не розгубившись у ситуації.
Під час відпочинку на єгипетському курорті Шарм-еш-Шейх восьмирічний українець Любомир врятував малюка, який тонув. Про вчинок свого учня розповів львівський тренер із плавання Олександр Садчиков.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Моя Школа OBOZ.UA.
У своєму акаунті в соціальній мережі Threads тренер опублікував скриншот листування з батьком вихованця, де описані подробиці рятувальної операції.
Дивіться також: Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Любчик врятував хлопчика, який почав тонути в морі. Хлопчику на вигляд 5 – 6 років. Думаю, він не врахував перепаду глибини…
– йдеться в повідомленні.
Юний плавець не розгубився – схопив дитину за руку та на власних плечах виніс на берег.
Під дописом користувачі пишуть, що цей вчинок вартий більше за будь-які дипломи.
Як обрати місце для відпочинку за кордоном?
- Острів Фукуок у В’єтнамі стрімко набирає популярності серед туристів завдяки своїм білосніжним пляжам, тропічним джунглям і багатій культурній спадщині.
- Острів Гозо в Середземному морі приваблює туристів своєю мальовничою природою та історичними пам’ятками, зокрема мегалітичним комплексом Ġgantija.
- Роб Брукс визначив Порту, Севілью, Болгарію, Агадір і Єгипет як найпривабливіші напрямки для відпочинку у 2026 році – завдяки вигідним цінам, приємній атмосфері та покращеній туристичній інфраструктурі.