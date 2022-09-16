Маленькая девочка вместе с родителями похоронена в лесу: жуткие кадры из Изюма

После освобождения из-под оккупации Изюма 11 сентября миру открываются жуткие детали зверств россиян. Они не жалели никого, даже самых маленьких украинцев.

Так, жертвой оккупантов стала крошечная Столпакова Олеся. Ей было всего 6 лет.

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Россияне убивают случайных свидетелей

Рядом с могилой маленького ребенка, убитого 9 марта 2022 года, обнаружили могилы и ее родителей – Елены и Дмитрия. Вся семья не имела отношения к Вооруженным Силам, силам территориальной обороны и тому подобное. Они были обычными гражданскими. При этом их могли убить и потому, что просто стали свидетелями преступлений россиян.

А ведут они себя именно так. Как отметили в сети, 23 июня оккупанты порекомендовали "заметать следы" своих преступлений, которые могли увидеть местные, убийствами.

Рекомендации россиян своим "побратимам" / скриншот телеграм-канала

Зверства россиян в Изюме: последние новости

В освобожденном от оккупантов Изюме нашли "черные списки" украинцев, которые не угодили захватчикам. Людей из таких списков российские военные всячески контролировали и ограничивали: следили за их местонахождением, задерживали, допрашивали и не выпускали на территорию, подконтрольную Украине. Также эти списки оккупанты передавали на блокпосты, чтобы там "лучше" фильтровали людей, которым можно было покидать город.

Другой ужасной находкой в городе стало обнаружение 15 сентября массового захоронения на сотни безымянных могил рядом с изюмским кладбищем. Над некоторыми захоронениями есть кресты с надписями, в том числе "ВСУ, 17 человек, из морга". Точное количество людей, похороненных там, пока неизвестно.

На эту находку отреагировал и Владимир Зеленский. Президент отметил, что россия повсюду оставляет после себя смерть. Он отметил, что необходимые процессуальные действия там уже начались.

На ужасные находки отреагировал и Сергей Притула

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