Свои списки оккупанты передавали на блокпосты. Так они фильтровали людей, которым можно было покидать город.

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Как выглядели "черные списки" захватчика

Российские военные всячески контролировали и ограничивали людей из таких списков. Они следили за их местонахождением, задерживали, допрашивали и не выпускали на территорию подконтрольную Украине.



Блокпост, на котором нашли "черный список" украинцев / фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности



"Черный список" украинцев, оставленный оккупантами / фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности



Украинка, попавшая в "черный список" захватчиков / фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности



Людей из "черного списка" задерживали и допрашивали / фото Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

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Освобождение Изюма: что нужно знать

В начале сентября началось мощное контрнаступление ВСУ на Харьковщине. В его ходе была освобождена почти вся оккупированная территория Харьковской области, включая город Изюм.

9 сентября заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин написал в своем фейсбуке короткое, но обнадеживающее сообщение. Тем самым дал жителям города понять, что их надежда на деоккупацию скоро может стать реальностью.

Сразу после этого в сети появились сообщения от российских военных корреспондентов о том, что они отступают из города. Пропагандисты жаловались, что пришлось "сдать Изюм".

11 сентября ВСУ вошли в город, а оккупанты скрылись, оставив кучу оружия. Украинские защитники подняли над администрацией города государственный флаг.

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский приехал в деоккупированный город. Во время его речи раздался громкий взрыв.

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