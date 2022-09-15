Свої списки окупанти передавали на блокпости. Так вони фільтрували людей, яким можна було покидати місто.

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Який вигляд мали "чорні списки" загарбника

Російські військові всіляко контролювали та обмежували людей з таких списків. Вони слідкували за їхнім місцем перебування, затримували, допитували й не випускали на територію підконтрольну Україні.



Блокпост на якому знайшли "чорний список" українців / фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки



"Чорний список" українців, залишений окупантами / фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки



Українка, що потрапила до "чорного списку" загарбників / фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки



Людей з "чорного списку" затримували й допитували / фото Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Звільнення Ізюма: що треба знати

На початку вересня почався потужний контрнаступ ЗСУ на Харківщині. В його ході було звільнено майже всю окуповану територію Харківської області, включаючи місто Ізюм.

9 вересня заступник мера Ізюма Володимир Мацокін написав у своєму фейсбуці, коротке, але обнадійливе повідомлення. Тим самим, дав жителям міста зрозуміти, що їхня надія на деокупацію скоро може стати реальністю.

Майже одразу після цього, у мережі з'явилися повідомлення від російських військових кореспондентів про те, що вони відступають з міста. Пропагандисти скаржилися, що довелося "здати Ізюм".

11 вересня ЗСУ увійшли у місто, а окупанти втекли, залишивши купу зброї. Українські захисники підняли над адміністрацією міста державний прапор.

14 вересня Президент України Володимир Зеленський приїхав у деокуповане місто. Під час його промови пролунав гучний вибух.

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